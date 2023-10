La lite tra Mourinho e Conte: il retroscena svelato a Belve

"Mourinho? È un vincente e ho rispetto per i vincenti". È questo il primo commento di Antonio Conte sull'allenatore della Roma a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, che poi ricorda un vecchio aneddoto ai tempi del Chelsea: vittoria per 4-0 dei Blues di Conte sul Manchester United di Mou e grande esultanza dell'ex tecnico della Juve. Josè non la prese bene e la etichettò come umiliazione. "Io avevo festeggiato nella mia zona e con i miei tifosi, Josè aveva fatto la storia del Chelsea ma io in quel momento non pensavo a quello", ha risposto l'ex ct.