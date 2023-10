Lukaku, che attacco da Dimarco: “Carichi per il suo ritorno”

Dimarco: "Lukaku? Ci sono rimasto male"

Dimarco ha spiegato: "Non posso dire in tv cosa ho pensato quando Lukaku ha respinto il mio colpo di testa dopo la traversa, te lo dico dopo in privato...", provocando le risate di tutto lo studio, Cattelan compreso. Poi sull'addio di Lukaku: "È successo quello che c'è scritto dappertutto. Io personalmente ci sono rimasto un po' male perché era una persona alla quale sono stato vicino tutto l'anno, poi non voglio entrare nel merito perché adesso gioca con un'altra squadra. Siamo carichi per il suo ritorno a San Siro? Certo, come per tutte le partite", ha concluso.