Totti: "Oggi il 10 è un numero come un altro. Modric unico". E su Mourinho...

Lunga intervista quella rilasciata dall'ex capitano della Roma Francesco Totti ai microfoni di Marca in vista del gala per il Pachuca Football Hall of Fame. Tanti gli argomenti trattati tra cui anche com'è cambiato il calcio negli anni: "In generale il calcio mi è sempre piaciuto, anche se è evidente che adesso è un gioco diverso dal mio. Ai nostri tempi c’era più spirito di gruppo, di lotta. Adesso si pensa di più al proprio fisico".

"Il 10 quasi un numero come gli altri"

A cambiare secondo Totti è anche la percezione e l'importanza che si da all'interno della squadra proprio al numero 10: "Forse prima era più importante il numero 10 in una squadra. Non direi che si sia estinto, ma il 10 ormai è quasi un numero come gli altri, senza più tanta rilevanza nella squadra".

Totti, le parole su Mourinho

Non poteva mancare un pensiero su Mourinho: "Alti e bassi ma la Roma è guidata da un grande allenatore come José. Spero riesca a portare la squadra al massimo livello possibile".

"Da bambino il Real mi appassionava"

La passione per il Real Madrid non l'ha mai nascosta anche se neanche per i Blancos ha mai pensato di lasciare la Roma: "Il Real mi è sempre piaciuto, fin da quando ero piccolo. Quando ero ragazzino a Roma guardavo tutte le loro partite. In quel periodo era il club che mi ispirava, con tutti i suoi grandi giocatori. Vederli giocare per me è stata una grande emozione".

L'elogio a Modric e Ancelotti

Infine la chiosa è su Modric: "Modric per me è ancora uno dei cinque migliori giocatori al mondo, anche adesso che ha 38 anni, almeno a centrocampo. Ha una visione di gioco che pochi al mondo hanno e decide sempre un secondo o due prima degli altri. Ancelotti? Stiamo parlando di uno dei migliori al mondo, che ha vinto in Italia, Germania, Francia e Spagna. E come persona è un gentiluomo. È perfetto. Io e Carlo abbiamo un ottimo rapporto. È una persona vera, che trasmette buone vibrazioni", ha concluso Totti.