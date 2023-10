Azmoun, il post sui cavalli a Capannelle infiamma i social

ROMA - Dopo un articolo uscito nei giorni scorsi che lo ha visto suo malgrado 'protagonista', arriva sui social la risposta di Sardan Azmoun. Sul sito 'Dillinger' si evidenziava come il 28enne attaccante della Roma, a segno due volte con l'Iran durante la sosta per le nazionali, guardasse sul suo smartphone delle corse di cavalli mentre era in tribuna durante un match dei giallorossi. Nessuna accusa ma un accostamento in qualche modo antipatico nei giorni in cui imperversa il caos scommesse che ha portato Fagioli, Tonali e Zaniolo a essere indagati dalla Procura di Torino per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.