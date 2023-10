Inni Roma, all'Olimpico c'è una nuova canzone di Marco Conidi: il retroscena

Da qualche anno, ormai, " Mai sola mai" di Marco Conidi è, a tutti gli effetti, uno degli inni della Roma insieme a quelli di Antonello Venditti. Si tratta di una canzone che tutto l'Olimpico conosce e su questo non ci sono dubbi. Poi il club mette anche, nel riscaldamento e prima dell'ingresso in campo per il secondo tempo, i Maneskin e Blanco . Ma, da qualche settimana, c'è una novità nella "liturgia musicale" dello stadio quando la Roma gioca in casa.

Nuova canzone all'Olimpico, di cosa si tratta

Non è un nuovo innno, va chiarito, ma un singolo inedito di Marco Conidi e dell'Orchestraccia. Si chiama "Splendida Ironia" e viene mandato dal club tra il primo e il secondo tempo quando la Roma gioca in casa. "Splendida Ironia - ha spiegato Marco Conidi - è una canzone su come affrontare con leggerezza questo regalo del tempo che ci è concesso e questo passare delle emozioni che rendono unico ogni momento. È una melodia da canticchiare mentre si fa la spesa o si va al mare, mentre si passeggia per le strade o si guida l'automobile con la radio accesa". Magari, come ieri, di ritorno dallo stadio dopo una vittoria della Roma al 90'.