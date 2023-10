Mourinho sempre assente contro l'Inter? Perché è una fake news, tutta la verità

Diceva il saggio (che poi è Daniele De Rossi ): Roma è una grande città che diventa un piccolo paese. Aveva ragione. Aveva molto più che ragione. Ieri, subito dopo l'espulsione di Mourinho contro il Monza, parte la voce, che rimbalza immmediatamente sui social: "Mourinho non vuole mai affrontare l'Inter, in particolar modo a San Siro". Verità? Leggenda? Percezione? Nelle radio, ieri e anche stamattina, più di qualcuno insiste: "Non è rispettoso nei nostri confronti". Ma è davvero così? No. Semplicemente no.

Mourinho contro l'Inter, seconda squalifica su sei partite

Con la partita di domenica sera saranno 6 le volte in cui la Roma, da lui allenata, affronterà l'Inter. Mourinho ha saltato solo la sfida del primo ottobre del 2022 al Meazza. E salterà anche la prossima. Due volte su tre in campionato. Due volte su quattro considerato anche la sfida di Coppa Italia. Tante? Possibile. Ma di certo non sono tutte. E di certo non è vero che non è "mai andato a Milano da avversario". Ci è andato in Coppa e in campionato. Idem all'Olimpico, dove è stato in panchina sempre. Il bilancio è a dir poco negativo, visto che con l'Inter ha sempre perso tranne una volta, proprio quella in cui ha visto la partita dal pullman fuori il Meazza. Domenica mancherà tanto, tantissimo, alla sua squadra (a meno che la Roma non faccia ricorso e la sanzione venga sospesa), ma magari si appellerà a un po' di scaramanzia. Di sicuro, non si appellerà alle fake news.