Mourinho si esalta per la festa del Roma Club New York al gol di El Shaarawy

ROMA - La terza vittoria consecutiva della Roma (quarta considerando anche l'Europa League) esalta i tifosi giallorossi, che hanno ritrovato il sorriso dopo un inizio di stagione complicato. Il successo ottenuto ieri sul Monza, peraltro, ha dato una carica speciale, perché ottenuto in extremis, dopo una gara complicata e grazie al gol di El Shaarawy, finito ingiustamente nella bufera scommesse. Lo ha dimostrato ieri José Mourinho, con un'esultanza da rockstar, e lo dimostra l'entusiasmo sfrenato al gol dei tifosi del Roma Club New York, immortalati in un video che sta facendo il giro dei social. Lo stesso Mourinho, nelle sue storie di Instagram. ha pubblicato il video dei supporters giallorossi della Grande Mela, che hanno poi prontamente risposto all'allenatore della Roma. "Ne varrà sempre la pena", scrivono a Mou i tifosi del club americano, evidentemente fedeli al detto che "la Roma non si discute, si ama".