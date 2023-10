Roma, come stanno Smalling, Azmoun e N'Dicka: il punto sugli infortunati

Questa mattina la Roma tornerà ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho per recuperare dalle fatiche di domenica col Monza. Un lavoro leggero per chi è sceso in campo dal primo minuto, seduta completa invece per tutti gli altri, compreso Chris Smalling. Il difensore inglese sta continuando a testare il tendine che lo ha costretto a due mesi di stop e tanto dolore che adesso sta cercando di sopportare per tornare finalmente a giocare una gara. Intensificherà il lavoro sia oggi sia domani, sperando di avere una buona risposta e quindi la possibilità di scendere in campo nel secondo tempo della sfida contro lo Slavia Praga. L’obiettivo della Roma è questo: convocarlo, farlo sedere in panchina e poi nella ripresa fargli mettere qualche minuto nelle gambe per capire se potrà giocare titolare nella delicata sfida contro l’Inter. Delicata e fondamentale per centrare i tre punti anche nei big match.

Roma, il dubbio Cristante

Contro i nerazzurri la Roma ha bisogno del vero Smalling per blindare la difesa, ma anche per garantire maggiore qualità (e quantità) al centrocampo. Se l’inglese rientrerà, Cristante potrà finalmente liberarsi dal suo ruolo di jolly e tornare a disposizione del tecnico in mezzo al campo. Dove più c’è bisogno in questo momento visti i problemi importanti accusati contro il Monza. Altrimenti potrebbe restare al centro della difesa nonostante la disponibilità di Llorente che ha recuperato dall’infortunio ma che da centrale dei tre dà meno garanzie. Lo spagnolo comunque giocherà titolare contro lo Slavia Praga, o in mezzo oppure a sinistra. Molto dipenderà dalle condizioni di N’Dicka che ieri col Monza ha preso una botta al piede destro e oggi sarà controllato. Così come Azmoun nei minuti finali di gara ha avvertito un nuovo problema al polpaccio destro e le sue condizioni andranno valutate per le prossime gare di campionato (lui e Kristensen non sono il lista Uefa).

Il turnover

Slavia Praga certamente da non sottovalutare, ma inevitabilmente il tecnico dovrà operare alcuni cambi per risparmiare le energie in vista della sfida di San Siro. Sicuramente Lukaku e Belotti saranno della gara vista l’indisponibilità dell’iraniano e di Dybala. Sulle fasce qualche cambio ci potrà essere, quindi Spinazzola a riposo per far spazio a Zalewski (buon ingresso col Monza) mentre a destra Celik che contro il Servette ha servito due assist e cerca spazio. Capitolo porta: Rui Patricio è stato sicuramente tra i migliori in campo domenica, ma può lasciare il posto a Svilar, fin qui portiere di coppa, e che nelle ultime due uscite non ha demeritato. Riposo che al trentacinquenne può sicuramente far bene.