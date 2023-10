Mourinho, una giornata di squalifica: salta Inter a San Siro

Mourinho salta la sfida a San Siro con l'Inter. Il tecnico della Roma è stato squalificato per una giornata dopo l'espulsione ricevuta contro il Monza. "Per avere, al 55' del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Squalifica di una giornata anche per il vice Nuno Santos "Per avere, al 45' del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Inoltre la Roma ha ricevuto 10mila euro di multa "A titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dopo la segnatura della rete, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero". Queste le decisioni del giudice sportivo.