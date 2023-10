Roma, Souloukou: "Si lavora bene con Mourinho". E Gualtieri le siede vicino

ROMA - "Con Mourinho si lavora bene, e anche i risultati anche sono buoni. Va tutto bene all’interno della Roma". Così la Ceo della Roma Lina Souloukou ha parlato del del tecnico portoghese e della squadra, in ripresa con quattro risultati utili consecutivi dopo un avvio di stagione non brillante. La dirigente ieri sera nella splendida cornice del circolo Antico Tiro a Volo ha ricevuto il premio Giuseppe Colalucci, giunto alla nona edizione, dedicato al popolare giornalista romano scomparso nel 1984. "Vivere da vicino la passione e l’amore dei tifosi è davvero bello e al tempo stesso si crea una grande responsabilità e uno stimolo a far bene".