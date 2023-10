Mourinho furioso: "Io squalificato apposta con l'Inter? Idiota chi lo pensa!"

ROMA - Mourinho non ci sta e risponde alle accuse . Il tecnico giallorosso è stato squalificato per una giornata dopo l'espulsione ricevuta contro il Monza e salterà dunque la sfida a San Siro contro l'Inter . Si era aperta una polemica sulla situazione, con lo Special One che sarà nuovamente assente per la sfida contro la sua ex squadra. Mourinho, però, ha reagito duramente a queste accuse .

Mourinho furioso: "Parlano tanti idioti"

Il tecnico giallorosso, che ha parlato in conferenza stampa della sfida contro lo Slavia Praga, ha risposto così ai microfoni di Sky Sport: "Io squalificato apposta per non andare all'Inter? Parlano tanti idioti, se poi sono nel mondo del calcio sono ancora più idioti. Mi dispiace non essere in panchina per i miei giocatori".

Mourinho: "La legge deve essere uguale per tutti"

Mourinho, espulso per le provocazioni alla panchina del Monza, ha poi commentato la decisione dell'arbitro: "Merito o no questa squalifica? Non ne voglio parlare, ma la legge deve essere uguale per tutti. Ho visto altri fare brutti gesti, altri fare anche peggio, ma per me è sempre la stessa storia. Ho avuto finora un comportamento super corretto, sono stato espulso con il Monza, se per me deve essere per tutti la legge". Infine proprio sull'Inter ha aggiunto: "Sono fortissimi e dovrebbero vincere il campionato con 20 punti di vantaggio, perché sono bravi e tanti. Ma noi andremo lì e proveremo a fare la nostra partita con le nostre forze".