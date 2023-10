Pinto difende Lukaku: "Inter-Roma? Sbagliato alimentare un clima d'odio"

ROMA - "Noi che lavoriamo nel calcio abbiamo una responsabilità sociale molto grande, penso che quando qualcuno di noi per interessi individuali alimenta il clima d'odio è sbagliato per il calcio in generale. Non dimentichiamo che quelli che cercano di alimentare questo clima attorno a Lukaku sono gli stessi che dicevano che era stata meravigliosa la scelta di Mkhitaryan e di Dzeko". Lo ha detto il general manager della Roma Tiago Pinto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match di Europa League con lo Slavia Praga. "Io non voglio problemi e confusione, sono grato al calcio italiano ma facciamo attenzione a quello che diciamo e facciamo - ha aggiunto - Romelu è un professionista e ha fatto le sue scelte, ha vinto all'Inter, ora siamo contenti di lui".