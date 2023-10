E adesso Inter-Roma: come i tifosi e il club spingono Lukaku

E' finita con Romelu Lukaku che, come i suoi compagni, va sotto la Curva Sud a lanciare la maglia ai tifosi. Con una sostanziale differenza: quando si avvicina lui partono i cori anti Inter. Era successo già qualche minuto prima, al momento della sostituzione: Mourinho lo toglie, per farlo rifiatare un po', l'Olimpico si alza tutto - compresa la tribuna Vip, non succede sempre - in piedi a battergli le mani. Lui ringrazia e quando si accomoda in panchina i romanisti iniziano a cantare contro l'Inter. Un modo, il loro, per far capire chiaramente che tutto quello che è successo in queste settimane non li ha lasciati indifferenti. Ieri ha parlato Mourinho, oggi la società - per la prima volta - e il punto esclamativo ce l'hanno messo i tifosi. Cori non sempre educatissimi, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro: Lukaku, domenica sera al Meazza, non sarà solo.

Lukaku, le parole della Roma e l'ottava meraviglia

D'altronde, lui e la Roma hanno trovato, fin da subito, un feeling enorme. Otto gol in 10 partite, tre su tre in Europa League, compreso quello di stasera contro lo Slavia Praga, una presenza totale da leader della squadra e dello spogliatoio, una ferocia agonistica da trasmettere ai compagni (nel primo tempo, quando la squadra dopo il 2-0 si stava rilassando, ha arpionato un pallone davanti alla difesa facendo venir giù lo stadio) e un atteggiamento da professionista che nessuno ha sottovalutato. A partire dalla proprietà, presente in tribuna con Ryan Friedkin. Lui non ha parlato, come sempre, ma lo ha fatto il gm Tiago Pinto: "Noi che lavoriamo nel calcio abbiamo una responsabilità sociale molto grande, penso che quando qualcuno di noi per interessi individuali alimenta il clima d'odio è sbagliato per il calcio in generale. Non dimentichiamo che quelli che cercano di alimentare questo clima attorno a Lukaku sono gli stessi che dicevano che era stata meravigliosa la scelta di Mkhitaryan e di Dzeko". Le parole di Pinto, chiaramente rivolte all'Inter, sono per Lukaku il giusto segnale per arrivare a San Siro, domenica sera, nel migliore dei modi. Non che poi, in realtà, Big Rom abbia bisogno di chissà che. Gli basta continuare a fare quello che sta facendo: i gol.