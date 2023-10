Smalling, la battuta di Mourinho è glaciale: "Torna domenica? Sì, quale?"

Quando torna Chris Smalling? Nessuno lo sa. L'inglese, ormai, non gioca da quasi due mesi e anche se ha ripreso a fare qualche lavoro in campo con la squadra il suo ritorno dall'inizio non appare così vicino. Ecco perché ieri, subito dopo la conferenza stampa al termine di Roma-Slavia Praga, José Mourinho è stato glaciale. A chi gli chiedeva: "Ma Smalling può rientrare domenica?", il tecnico giallorosso ha risposto così: "Sì, quale domenica?". A San Siro, quindi, evidentemente, l'inglese non giocherà.