Di Giannantonio, dalle moto alla Roma: l'omaggio a Bove sui social

Da una passione all'altra, Fabio Di Giannantonio corre in moto e tifa Roma. Il pilota di Gresini è reduce dal primo podio in MotoGp in Australia alle spalle di Zarco e Bagnaia, grande traguardo raggiunto prima di dedicarsi alla "sua" Roma, lui che è romano doc. Ha tifato i giallorossi in Europa League ed esultato, anche sui social, per il gol di Bove, al quale ha dedicato una storia Instagram.