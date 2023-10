Roma non dimentica: allo stadio con la maglia contro Taylor

Roma non dimentica. Non dimentica José Mourinho, non dimenticano i tifosi. Ecco spiegata la maglietta che un tifoso indossava in occasione di Roma-Monza in cui, con tanto di foto, se la prendeva, ancora, con l'arbitro Taylor. Il fischietto inglese, che con le sue decisioni ha penalizzato la Roma in finale di Europa League, continua a dirigere male in tutta Europa e così aumenta l'amarezza giallorossa per una notte che nessuno dimenticherà. Tantomeno quel tifoso con la maglia contro Taylor diventata immediatamente virale.