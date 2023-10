Bove, i compagni e il nuovo soprannome "Daniele": scopri il motivo

Una serata da incorniciare per la Roma che all'Olimpico ha battuto con un netto 2-0 lo Slavia Praga facendo segnare la terza vittoria in tre partite in Europa League. Tra i protagonisti della serata una menzione speciale è per Edoardo Bove capace di sbloccare il match dopo appena 44 secondi siglando così il suo quarto gol in maglia giallorossa.