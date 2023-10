Lukaku show a Fiumicino: le foto con i bambini e il rispetto per i tifosi: cosa è successo

ROMA - Cento tifosi a Fiumicino ad aspettare la Roma in partenza per Milano. Di questi almeno venti i bambini che con le loro magliette giallorosse hanno riempito d’emozione il terminal 5 dell’aeroporto: tutti aspettando un autografo, una foto o solamente vedere i loro idoli. Un piccolo tifoso si è addirittura fatto autografare il gesso che porta al braccio destro, il segno di una caduta finita male ma che adesso gli ha strappato un bel sorriso. Un isterismo collettivo, naturalmente positivo, ha riempito l’ambiente quando dal pullman è sceso l’uomo più atteso del momento: Romelu Lukaku. E il belga non si è sottratto al bagno d’amore dei suoi tifosi, soprattutto quelli più piccoli. Tante foto, autografi, saluti ai bambini per regalargli una breve ma intensa emozione. Lukaku si è anche tolto le cuffie per ascoltare i suoi fan, salutarli e mostrargli rispetto. L’altra faccia della medaglia di un tifo che invece è pronto a fischiarlo. Romelu e i romanisti a Fiumicino, un’immagine bella, intensa, e che va in controtendenza con tutto cioè che è stato alimentato in queste ultime ore.