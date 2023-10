Biglietti Inter-Roma, il retroscena: mai così tante richieste negli ultimi anni

Sembra incredibile, considerando che l'Inter neppure sei mesi fa ha giocato una semifinale di Champions contro il Milan, ma negli ultimi anni alla società nerazzurra mai erano arrivate così tante richieste di biglietti. Sia Vip (esaurite tutte le aree ospitalità, oltre che lo stadio tutto) che tagliandi normali, a pagamento. Il motivo? In primis la presenza del grande, e poco amato, ex Romelu Lukaku. Poi il ritorno di José Mourinho, a cui gli interisti riservano volentieri applausi e abbracci. Mou, però, non ci sarà, o meglio non sarà in panchina. Infine, i prezzi: alti, ma comunque accessibili. Big match sì, ma senza esagerare.