Dybala scrive a Enzo Fernandez, i tifosi del Chelsea: "Lascia Roma, vieni qui"

È bastato un commento sui social per scatenare i tifosi del Chelsea che a gran voce hanno chiesto a Dybala di lasciare la Roma per approdare nel club guidato da Pochettino.

Dybala, il commento che ha scatenato i tifosi del Chelsea

Tutto è partito da un post di Enzo Fernandez che ha celebrato sui social la nascita del suo secondo figlio Benjamin con una foto che lo ritrae insieme al bebè e alla sua primogenita Olivia. La Joya ha commentato lo scatto con quattro cuori e nel giro di qualche minuto tanti tifosi hanno preso d'assalto il post. Diversi i commenti ma a spiccare sono quelli dei supporter che invocano il suo arrivo: "Abbiamo bisogno di te al Chelsea!", "Vieni al Chelsea, sei il benvenuto" e ancora: "Sei un grande vieni qui!". Insomma gli inviti non mancano e lo stesso Enzo Fernandez in estate aveva provato a convincere il giallorosso che però è concentrato solo sulla Roma e sul ritorno in campo dopo l'infortunio che lo ha costretto ai box nell'ultimo mese.