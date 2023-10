Inter-Roma di domenica sera? Il retroscena e il boom di ascolti in tv

Cosa conta di più? Le tv, i diritti e i rispettivi incassi? O il piano sportivo? Difficile, quasi impossibile dirlo. Però c'è un dato di fatto: almeno a livello televisivo la scelta di Dazn di trasmettere Inter-Roma di domenica alle 18 ha premiato. Con quasi due milioni di spettatori (più di un milione e settecentomila), Inter-Roma è stata la seconda partita più vista del campionato. Seconda solo a Milan-Juventus dello scorso 22 ottobre. Questo spiega come mai la partita del Meazza non si sia giocata di lunedì, penalizzando, inevitabilmente, la Roma che ha giocato giovedì in Europa League al cospetto di un'Inter che, invece, è scesa in campo di martedì sera.