Stadio Roma, Veloccia: "Attendiamo il progetto definitivo"

ROMA - "Attendiamo la Roma ". Così Maurizio Veloccia , assessore all’urbanistica di Roma Capitale, ai microfoni di Radio Roma Sound fm90 sul progetto dello stadio dei giallorossi. L'assessore ha spiegato che la società giallorossa "ora deve presentare un progetto che non s’incarti in conferenza di servizi, stanno facendo approfondimenti su mobilità e accessibilità".

Cosa ha detto Veloccia sullo stadio della Roma?

“Attendiamo la Roma. Ovviamente, stanno lavorando, stanno facendo degli approfondimenti, devono risolvere le criticità che sono state sollevate dallo studio di fattibilità in seno alla conferenza dei servizi", ha proseguito l'assessore Veloccia che spiega che la Roma sa "che il progetto che deve fare non è più uno studio di fattibilità, ma è un progetto definitivo, e richiederà ovviamente di essere completo in tutte le sue parti. Quindi, giustamente, prenderanno il tempo necessario per presentare un progetto, che noi auspichiamo sia quello definitivo e quindi non necessiti d’integrazioni”. Un passaggio anche sullo stadio della Lazio: "leggo sui giornali dell’interesse del presidente Lotito, aspettiamo novità da lui", ha detto Veloccia.