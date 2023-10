Roma, già 14mila biglietti venduti per il derby in casa della Lazio

ROMA - Prima ci sarà da affrontare la sfida casalinga contro il Lecce in campionato e la trasferta di Europa League sul campo dello Slavia Praga, ma tra i tifosi della Roma è già febbre derby e la mente del popolo giallorosso è proiettato alla stracittadina di domenica 12 novembre (ore 18), che sarà 'ospitata' dalla Lazio e valida per la 12ª giornata di Serie A.

Derby, corsa al biglietto per i tifosi della Roma

Oggi (31 ottobre) è scattata la vendita con diritto di prelazione riservata agli abbonati di Curva Sud Centrale e Laterale e dei 17mila tagliandi a disposizione per il settore ospiti (Curva Maestrelli per Curva Sud Centrale, Distinti Sud Ovest Ospiti per Curva Sud Laterale) ne sono stati già venduti circa 14mila. Improbabile dunque che si arrivi alla vendita libera, che scatterebbe evntualmente dalle ore 16 di venerdì 3 novembre.