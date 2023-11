Roma, Dybala e Sanches in gruppo: sono pronti per il Lecce

ROMA - Dybala e Sanches ci saranno per Roma-Lecce . La squadra di Mourinho ha ripreso ad allenarsi ieri a Trigoria dopo il ko con l' Inter e senza impegni infrasettimanali godrà di tutta la settimana per preparare la sfida dell'Olimpico di domenica prossima. La prima buona notizia arriva dal rientro stabile in gruppo di Paulo Dybala e Renato Sanches . Entrambi, sia ieri che oggi, hanno lavorato con il resto della squadra e saranno convocati per la sfida con i pugliesi .

Roma, Smalling e Spinazzola ai box

Ancora ai box sono Smalling e Spinazzola, nonostante le due situazioni siano diverse fra di loro. L'inglese ha un problema tendineo ormai cronico e anche il consulto in Inghilterra ha confermato la strada già intrapresa con lo staff giallorosso, ovvero quella di cercare di allenarsi e giocare gestendo il dolore. Per il momento, però, il centrale difensivo continua a lavorare individualmente nonostante le tensioni, mentre per quanto riguarda Spinazzola il problema muscolare accusato dopo il Monza è risultato più grave del previsto e sarà out sia contro il Lecce che con lo Slavia Praga. L'obiettivo del terzino è quello di puntare il derby del 12 novembre, data per la quale spera di rientrare anche Lorenzo Pellegrini.