Roma, Dybala e Lukaku ci sono: quando possono giocare insieme

Una buona notizia per dimenticare la sconfitta contro l’ Inter e la pessima serata della squadra a San Siro. Ripartire sapendo di avere di nuovo a disposizione Renato Sanches , da ieri di nuovo in gruppo, ma soprattutto Dybala non può che dare una scossa di positività a tutta la squadra. La Roma è pronta a ripartire, e per farlo si affida alla coppia da sogno, alla LuPa che ha dimostrato - pur giocando fin qui poco - di poter guidare la squadra in alto sia in campionato sia in Europa. C’è tanta voglia di rivedere in campo Dybala e Lukaku insieme, di vederli duettare in attacco per esaltare l’uno le qualità dell’altro ed esultare insieme per un gol e una vittoria. Paulo si è lasciato alle spalle la lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro dopo quasi un mese di assenza da quelle lacrime a Cagliari che lasciavano presagire il peggiore dei problemi, salvo poi tirare un sospiro di sollievo e tornare a disposizione dopo un periodo decisamente più breve rispetto alle prime paure. Ieri l’argentino è stato accolto a Trigoria tra i complimenti della squadra e dello staff per quella proposta di matrimonio fatta alla sua Oriana la sera prima davanti alla Fontana di Trevi e che ha fatto il giro del web. Anzi, del mondo. Le lacrime della sua fidanzata , tutta la sua emozione e quel sì a una coppia ormai storica ha ulteriormente caricato la Joya che adesso non vede l’ora di scendere nuovamente in campo e aiutare i suo compagni di squadra a riprendersi dopo il ko di Milano. Lecce, Slavia Praga e Lazio: tre gare che vuole giocare, con un minutaggio naturalmente in costante crescita per aiutarlo a migliorare la condizione, e che vuole vincere. Per poi rispondere finalmente alla convocazione dell’Argentina e prendersi l’abbraccio anche degli altri compagni, quelli con cui ha alzato la coppa del Mondo poco più di un anno fa.

Lukaku e Dybala di nuovo insieme

Il feeling con Lukaku è in costante miglioramento (i due hanno giocato insieme titolari fin qui solo quattro volte), Dybala in questo avvio di stagione ha segnato meno ma ha lavorato più per la squadra. Il famoso “collegamento” tra centrocampo e attacco che tanto è mancato nelle ultime partite senza Paulo e Pellegrini: ecco, l’argentino ha lavorato tanto per favorire e migliorare la fase offensiva della Roma, e per metter Big Rom (fin qui 8 gol in 11 presenze, numeri strepitosi) nelle migliori condizioni di esprimersi in attacco. Quest’oggi i due torneranno finalmente ad allenarsi insieme (ieri la squadra era divisa a gruppetti in base alla condizione atletica) per ritrovare la sintonia e prepararsi al trittico di gare importanti e decisive. Contro Lecce e Lazio per dare una svolta al campionato e chiudere questo secondo ciclo di gare con positività, contro lo Slavia Praga per archiviare la qualificazione alla fase finale di Europa League e consolidare il primo posto nel girone.

Roma, Lukaku è al top

Paulo avrebbe voluto giocare a San Siro, ma lo staff medico e quello di Mou dopo un colloquio con lui hanno preferito lasciarlo a Trigoria per ultimare il recupero ed essere disponibile per questi ultimi dieci giorni prima della sosta. L’epilogo con l’Inter non lo ha certo fatto star bene, così come la contestazione riservata al suo amico Lukaku: il belga è stato rincuorato da tutto lo spogliatoio dopo la gara, poi Big Rom ha voltato pagina per trasformare quella rabbia (per il risultato e prestazione deludente) in adrenalina da sfruttare in campo per le prossime gare. Ha le spalle larghe, adesso è pronto a ripartire per continuare a segnare e far vincere la squadra. Potrà farlo con Dybala, il suo miglior partner per garantirgli supporto e assist al bacio. La LuPa è pronta a tornare per queste tre delicate e importanti sfide tra campionato ed Europa.