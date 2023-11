Dybala e il dettaglio sulla proposta di nozze: "Sto sudando perché..."

Dybala, qual è il dettaglio sulla proposta di nozze?

Fulop ha dichiarato di aver appreso la lieta notizia direttamente da Paulo e Oriana, tramite una videochiamata: "Ero con Ova e Tizi (il marito Osvaldo Sabatini e la figlia Tiziana ndr), loro hanno finito di cenare con Paredes, ci hanno chiamati e ci hanno mostrato l'anello - racconta la suocera del giocatore della Roma - e ci hanno inviato il video completo della richiesta di matrimonio. Oriana era molto emozionata e Paulo ha detto a Ova che non riusciva a smettere di sudare a causa della proposta". Catherine Fulop, dopo aver appreso la notizia, ha condiviso sui propri canali social una foto della figlia da piccola, con queste parole: "Ragazza mia, che momenti emozionanti e belli stai vivendo e noi siamo con te. Il mio cuore scoppia in lacrime di gioia, ti stai impegnando con l'uomo che ami e so che è una persona eccezionale, Dio ti benedica! E ti auguro che tutto sia meraviglioso come meriti. Ti amo!!!".