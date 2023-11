Pulizia di Campo Testaccio: scendono in campo la Roma e i tifosi

Campo Testaccio, per ogni romanista, è un pezzo di storia. Anche per i più giovani. Per questo, in attesa che la riqualificazione promessa diventi realtà, i tifosi e i cittadini oggi si sono uniti per la pulizia dell'ex storico impianto del club. Un'iniziativa partita dal Roma Club Testaccio a cui hanno aderito Comune, Ama e, soprattutto, la Roma. Dalle 10 alle 12 tutti operativi in una data che non è casuale: oggi, infatti, è l'anniversario della prima partita giocata a Campo Testaccio il 3 novembre 1929, Roma-Brescia 2-1. Un modo, l'ennesimo, per ricordare un impianto che prima o poi, si spera, tornerà a vivere di luce propria.