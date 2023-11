Roma, per Pellegrini la gioia più grande: è nato Nicolò

L'infortunio che lo tiene lontano ormai da un mese, le cattiverie sulla sua vita privata, le voci di mercato: non sono stati giorni semplici, per Lorenzo Pellegrini. Ma ora è tutto archiviato perché stamattina è arrivata la gioia più grande: lui e la moglie Veronica Martinelli sono diventati genitori per la terza volta. Sposati dal 2018, hanno già Camilla (2019) e Thomas (2021) che faranno compagnia al nuovo arrivato Nicolò. L'annuncio è arrivato via social: mamma e papà hanno scritto: "Benvenuto amore nostro" e poi hanno pubblicato l'immagine della prima tutina del bambino. La felicità di queste ore farà dimenticare a Pellegrini le amarezze dell'ultimo periodo: la Roma lo aspetta presto in campo.