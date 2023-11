Roma, altro errore dell'arbitro Taylor: la Premier stufa lo retrocede

Anthony Taylor , l'arbitro della finalissima di Europa League tra Roma e Siviglia, ci ricasca di nuovo . Dopo aver commesso errori in Premier League e in ambito internazionale , il fischietto inglese è stato retrocesso in Championship , dove sabato dirigerà la partita tra Preston e Coventry. La goccia che ha fatto traboccare il vaso ai piani alti è stato il dubbio rigore concesso al Newcastle nella sfida contro il Wolves, gara poi finita in parità.

Taylor retrocesso dalla Premier League

Gary O'Neil ha descritto la decisione come "scandalosa". Anche il manager dei Magpies Eddie Howe ha ammesso che si è trattato di una decisione controversa, mentre la leggenda del Newcastle Alan Shearer ha detto sinceramente: "Non pensavo che fosse un rigore. Posso capire perché l'arbitro l'ha dato in campo ma poi l'hanno guardato tante volte nei replay e ancora non riesco a capire perché non sia stato ribaltato. Se fosse stato dato contro di me, sarei furioso". In attesa di sviluppi, Taylor andrà a farsi un giro in Serie B inglese.