Roma, gare ravvicinate e tutte trasferte: calendario horror

ROMA - Il problema del calendario e delle partite ravvicinate è reale. Non nasce da San Siro, quindi dalle parole di Mourinho alle quali ha prontamente risposto l’ad della Lega De Siervo («Le sue polemiche suonano come alibi»), ma dall’inizio della stagione. Dalla prima gara di Europa League giocata dalla Roma in trasferta contro lo Sheriff. Viaggio a Tiraspol, Transnistria, rientro il giorno seguente, lavoro di scarico, rifinitura e altro viaggio per andare a giocare a Torino. Una partita ogni tre giorni tra coppa e campionato, a volte soltanto un vero allenamento tra una partita e l’altra , e davvero poco tempo per recuperare le forze, le energie e gli infortunati.

Roma, mai di lunedì

Un problema sottolineato subito da Mourinho (ma anche da altri allenatori), senza però mai ricevere una risposta. Una difficoltà costata punti alla Roma (il pari contro i granata, il ko contro l’Inter) che non dispone di una rosa profonda e che è costretta a giocare quasi sempre con gli stessi giocatori senza poter sfruttare il turnover. Il problema è concreto, al di là delle valutazioni della Lega che non ha mai concesso alla squadra giallorossa di giocare il turno di campionato successivo a quello di coppa nel posticipo del lunedì. Ma a volte neanche nell’orario serale di domenica. Problemi di diritti televisivi? È senz’altro uno dei motivi visto che la Roma ha sempre un grande appeal. Ma ciò non può certo penalizzare il club.

Roma, in campo ogni tre giorni

Così lo Sheriff di giovedì e il Torino di domenica alle 18, poi nel secondo turno di coppa il Servette alle 21 e tre giorni dopo il Cagliari alle 18, stesso canovaccio di Slavia Praga e Inter. Situazioni evitabili al contrario del prossimo turno, quando la Roma volerà a Praga e tre giorni dopo affronterà la Lazio prima della sosta delle nazionali. Nei prossimi turni infrasettimanali di Europa League si creerà la stessa situazione stressante per la Roma che giocherà in trasferta contro il Servette (21) e poi tre giorni contro il Sassuolo alle 18. E così sarà anche nell’ultimo match di coppa con lo Sheriff e successivamente il Bologna. Guarda caso, fuori casa.

Roma, dopo l’Europa League sempre in trasferta

Eh sì, l’altra particolarità del calendario della Roma è che dopo una partita di Europa League poi ha sempre giocato (e giocherà) una partita di campionato in trasferta. In ordine, Torino, Cagliari, Milano, Reggio Emilia e Bologna. Si salva solo la trasferta contro la Lazio che, naturalmente, si giocherà all’Olimpico. Quindi, ricapitolando: la Roma dopo i turni europei ha giocato in campionato sempre tre giorni dopo, e per di più fuori dall’Olimpico. costretta quindi al viaggio della vigilia e a spendere ancora più energie. Ecco spiegate le proteste di Mourinho, ecco spiegata la replica dello Special One all’uscita di De Siervo sugli alibi del portoghese. Considerando che la Roma è la seconda squadra ad aver utilizzato meno le sostituzioni, e tenendo presente anche i tanti infortuni avuti in questo avvio di stagione, non c’è da meravigliarsi che la Roma sia stanca e che il suo tecnico abbia chiesto a gran voce di poter avere un calendario non agevolato, ma più equo ai tanti impegni tra campionato e coppe.

Lega, Mourinho chiede maggior considerazione

La Roma negli ultimi due anni ha disputato ben cinquantacinque partite a stagione. Questo perché ha raggiunto per due anni consecutivi una finale di una competizione europea: un vanto per il club giallorosso, lo sarà senz’altro anche per la Lega che dovrebbe avere il compito di sostenere quelle squadre che rendono onore alla Serie A e che cercano di farsi valere in Europa. La Roma è al decimo posto del ranking Uefa, tra le italiane è dietro soltanto all’Inter (ottava) che la scorsa stagione ha raggiunto la finale di Champions. Mourinho chiede una maggiore considerazione della sua squadra, un calendario meno strizzato e meno stress per i suoi giocatori.