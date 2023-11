Diretta Mourinho dopo Roma-Lecce: tutte le parole del tecnico

Mourinho alla fine festeggia abbracciato con Aouar in panchina e poi va a baciare un Lukaku in lacrime. La Roma riscatta nel più rocambolesco dei modi la sconfitta subita a San Siro contro l' Inter e si riavvicina alla zona Europa battendo il Lecce in rimonta nei minuti di recupero. Lo stadio Olimpico soffre, ma alla fine fa una grande festa grazie ai gol di Azmoun e di Lukaku nel recupero. "È una vittoria per i tifosi - ha detto il tecnico della Roma - ho allenato 6-7 squadre e non ho mai visto un pubblico sostenere così fino alla fine una squadra che sta perdendo in casa".

"Sono contento per questi ragazzi, per la vittoria di questa sera, sono davvero una gran bella famiglia e se la meritavano questa gioia"

"Dybala nel prio tempo ha subito un colpo alla caviglia, non pensavo potesse giocare 90', mai, né io né nessuno, neppure Paulo, lo ha fatto per l'emozione, il risultato, compromesso con la squadra".

"Rientro magico, crederci sempre", queste le parole di Dybala in un post pubblicato su Instagram dopo la vittoria contro il Lecce in rimonta. La Joya non ha tirato il rigore perché, come ha spiegato Mourinho, non si sente pronto per calciare forte da fermo. Però è rimasto in campo per 97', stupendo anche il tecnico portoghese.

"C'è gente che dimentica e gente che non vuole dimenticare, se tu levi le partite prima della fine del mercato non c'era Lukaku, non c'era Renato, poi è arriva Azmoun infortunato. Se dimentichi queste partite in cui noi abbiamo fatto lì un punto su 9, ma poi a parte il disastro di Genova, che è stato un disastro isolato, guarda i risultati e le partite che abbiamo fatto poi. Non abbiamo fatto una brutta partita, con l’Inter avevamo mezza squadra fuori, senza panchina con il famoso alibi del signor amministratore delegato della Lega, eppure il nostro campionato se lo analizziamo bene, la squadra gioca meglio dell’anno scorso e i punti potevano essere di più, ma siamo qui per lottare fino alla fine, oggi per fortuna non abbiamo avuto infortuni. Spinazzola e Pellegrini sono sempre più vicini a tornare. Smalling lo vedo più lontano e questo ci mette in gran difficoltà, perché se tu mi dici che a Praga dobbiamo fare rotazioni? Chi gioca dietro? Mancini Llorente e Ndicka, ve lo dico già ora".

“Il rigore di Lukaku? Il primo in Italia e il secondo con me, anche con il Chelsea in Supercoppa Europea. Ma sbaglia solo chi tira, io non sono mai triste con il giocatore che sbaglia. Ha tirato lui perché Dybala non si sentiva di tirare con la palla ferma, per questo ha tirato Lukaku, noi abbiamo grande fiducia in lui. Il problema è che lui è un ragazzo molto sensibile e quando sbaglia un rigore al primo minuto il suo cuore piange e lui soffre, per questo aver fatto il gol vittoria all’ultimo non poteva andare meglio per la vittoria della squadra e perché Romeu potrà dormire meglio”.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma siamo rimasti concentrati abbiamo mostrato carattere e questo è il giusto premio. Stavo aspettando questo primo gol, e stavo lavorando duramente per questo, amo questa squadra e questa città, una soddisfazione incredibile. Il gol lo dedico alla mia famiglia. Nono gol nei minuti di recupero? Di certo non molliamo mai, abbiamo carattere e lo vogliamo dimostrare”

"E’ stato possibile vincerer con la connessione squadra-tifosi, perché quando una squadra perde in casa una partita che deve vincere all’80’, e gioca in modo molto emotivo ma caotico, quando l’avversario inizia per la prima volta ad essere pericoloso, se non c’è connessione tra squadra e stadio è impossibile. È incredibile anche quando non si sta giocando bene”

“Questa connessione mi ha spinto a decidere di dire: andiamo, andiamo, loro potevano fare il 2-0, noi nel caos e nella passione siamo riusciti a vincere, e li abbiamo obbligati a fare i conti con un caos difensivo. Siamo riusciti a vincere una partita molto importante per noi in un fine settimana che non è normale perché hanno perso tre squadre dalla parte alta, più una tra Juve-Fiorentina, era molto importante vincere oggi, li ringrazio”.

Mourinho: "Non penso alla Lazio"

“Non penso al fatto di essere davanti alla Lazio. Tante squadre hanno perso punti, non è normale e ne abbiamo parlato anche all’intervallo. Non potevamo sprecare questi 3 punti, erano davvero importanti per noi. Siamo più vicino alle altre squadre”.

Mourinho: "Dybala mi ha stupito"

“Dybala è importante per noi, ha stupito anche me per i 97’ in campo, ha fatto tante cose belle nel primo tempo, è importante per noi, ha giocato sull'onda dell'emozione. Ha fatto anche troppo, però per mia sorpresa, ci ho parlato adesso e gli ho detto che era meglio non venire a Praga per recuperare in vista del derby, e lui mi ha risposto io voglio venire e giocare”.

Mourinho: "Vittoria del pubblico"

“Esultanza dopo il gol di Lukaku? Volevo parlare con i giocatori perché la partita non era finita oggi abbiamo preso la vecchia filosofia che perdere per 1 o 10 è uguale, e negli ultimi minuti potevamo perdere per 2 o 3 gol e abbiamo vinto. I ragazzi sono stati straordinari e il pubblico è stato straordinario perché quando perdi in casa e la sconfitta sembra vicina non è normale avere questo pubblico. Meritano i giocatori perché hanno giocato con il cuore".

Mourinho: "Dispiace per Falcone..."

"Dispiace per il Lecce e per Falcone perché dice che è un grande romanista per ò quando gioca contro la Roma gli darei la Coppa Yashin perché para sempre tutto. Io ho allenato 6-7squadre e nessuna quando perdi in casa continua a giocare con te. Poi i cambi hanno sbilanciato totalmente la squadra. Una partita pazza e tre punti molto importanti per noi".

Attesa per le parole di Mourinho

Dopo la grande festa nel finale allo Stadio Olimpico, Mourinho è atteso per il collegamento in diretta negli studi tv e poi in conferenza allo stadio Olimpico. Il tecnico della Roma ha vissuto come sempre con grande intensità la partita e ha giudato la rimonta andando anche a recuperare i palloni per accelerare la ripresa del gioco quando serviva.

Mourinho show nel finale

Mourinho ha assistito agli ultimi secondi del match abbracciato ad Aouar, poi è andato a baciare Lukaku, che era in lacrime. L'attaccante belga si sentiva in colpa per il rigore sbagliato, ma alla fine ha deciso il match. con un gran gol.

Record di fischi per l'inno della Lega

Fischi assordanti per l'inno della Lega prima dell'inizio della gara. Mourinho alla vigilia del match aveva detto: "I tifosi della Roma non sono scemi, l'inno della Lega è sempre fischiato",

