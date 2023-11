Azmoun segna, il tifoso della Roma impazzisce e lo mette... in macchina

Tutti pazzi per Sardar Azmoun. Il Messi iraniano, il giocatore che sussurrava ai cavalli ma che, quando gioca, è un gran bel talento, ieri con il suo gol ha riaperto la partita tra Roma e Lecce, poi vinta grazie alla rete di Lukaku. I tifosi lo adorano e qualcuno glielo ha voluto dimostrare a suo modo: come immortalato dal nuotatore Lorenzo Galossi, qualcuno, non distante dallo stadio, ha attaccato dietro la sua macchina una foto. Di chi? Di Azmoun, naturalmente. E ieri sera è andato in giro così.