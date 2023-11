La Roma vola a Praga, la città di Schick: sapete da quanto tempo non gioca?

Volerà domani a Praga la Roma di Mourinho, in vista della partita di giovedì contro lo Slavia. Praga è, tra le altre cose, la città di Patrik Schick, l'attaccante pagato oltre 40 milioni dal club giallorosso nel 2017. Un attaccante che la Roma ha ceduto al Bayer Leverkusen, entrato, però, in una maledizione senza fine. Ne hanno dato notizia i media cechi nei giorni scorsi: Schick, per problemi muscolari, non andava in panchina dallo scorso marzo. E' rientrato il 26 ottobre in Europa League per mezzora scarsa, poi in campionato ha giocato un minuto, il 29 ottobre contro il Friburgo. Pochi secondi prima dello stop per un nuovo infortunio muscolare, al polpaccio. Con la Roma Schick ha giocato 58 partite segnando 8 reti, con il Bayer, in 92 presenze, i gol sono stati 41 ma negli ultimi 12 mesi ha disputato appena 8 partite. Una crisi senza fine per un giocatore forte, di 27 anni, vittima però di un fisico assai fragile.