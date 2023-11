La Roma vola a Praga: Mou lascia a casa Spinazzola. Autografi per Dybala e Sanches

ROMA - Tanti bambini a Fiumicino, tutti accontentati da Paulo Dybala e Renato Sanches. Selfie e autografi con la Joya e il centrocampista portoghese molto disponibile con tutti i tifosi per fare foto e firmare magliette giallorosse. La Roma è partita per Praga senza grandi sorprese, quindi con la presenza di Dybala e l’assenza di Spinazzola che oggi ha sì ripreso ad allenarsi con il gruppo ma non è ancora pronto per scendere in campo. Obiettivo derby per l’esterno, da valutare invece Pellegrini che anche oggi ha svolto un lavoro individuale.