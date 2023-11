Caso Slavia: quattro slot per le sostituzioni contro la Roma? C'è un dettaglio che smentisce tutto

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Brutta serata per la Roma che, in casa dello Slavia Praga, perde 2-0 e getta al vento la possibilità di chiudere i giochi centrando il primo posto del girone di Europa League. Al termine della partita, oltre alle varie critiche, i social si sono scatenati sul "caso" sostituzioni e sugli ipotetici 4 slot usati dai padroni di casa. Al 78' Vlcek entra al posto di Masopust e Sevcik sostituisce Zafeiris. Poi, all'85', Trpisovsky inserisce Wallem per Jurecka, ma è pronto all'ingresso in campo anche Van Buren. Quest'ultimo, però, dopo due minuti è ancora a bordo campo per poi entrare al posto di Dorley. L'arbitro francese Letexier peraltro ammonisce Van Buren perché stava per entrare senza la sua autorizzazione. In quei 120 secondi, comunque, il gioco non è mai ripreso. Lo Slavia Praga ha quindi usato il giusto numero di slot (tre) per le sostituzioni, considerando la quinta e ultima effettuata al 96' con Hromada per Chytil.