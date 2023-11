Roma, Lukaku convocato dal Belgio per le sfide contro Serbia e Azerbaigian

ROMA - Romelu Lukaku è stato convocato dal Belgio del ct Tedesco per le sfide contro Serbia e Azerbaigian. Le due partite di Big Rom con la Nazionale sono in programma il 15 novembre, con l'amichevole contro Vlahovic, e il 19 novembre, con l'ultima gara per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il Belgio è già qualificato, ma Tedesco non ha voluto rinunciare al suo bomber.