Derby, per i tifosi della Roma è un bivio: si aspettano una reazione dai giocatori

Il sostegno alla Roma da tre stagioni è ormai incondizionato, ma dopo i fischi di Genova e i due ko contro Inter e Slavia Praga, adesso i tifosi si aspettano una reazione . Anzi, un cambio di marcia da parte dei giocatori e una prova di forza: vincere il derby. La delusione per il brutto ko di Europa League ha minato la fiducia di una parte dei romanisti verso un gruppo di giocatori che per personalità non ha dimostrato di essere all’altezza della partita e delle ambizioni del tecnico. Non a caso Mourinho ha parlato di mancanza di professionalità . Parole dure e che i romanisti hanno accolto positivamente, con la saperanza che possano dare una scossa alla squadra proprio nella stracittadina. Tra radio e social l’umore non è sereno , i tifosi vogliono una vittoria scaccia crisi contro una Lazio che la scorsa stagione ha vinto entrambi i derby.

Roma, l’ultimatum dei tifosi

Perderne un terzo non è contemplato. Soprattutto dopo un ko in Europa League così frastornante. A maggior ragione dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi, causati sì dalle assenze e dagli infortuni, ma anche da un rendimento dei presenti non sempre esaltante. I quarantuno sold out dell’era Mourinho non hanno certo guardato esclusivamente il rendimento della squadra (soprattutto in campionato), e continueranno anche dopo la sosta a prescindere dal risultato. L’atmosfera dell’Olimpico tuttavia sarebbe senz’altro diversa se domani pomeriggio non dovesse arrivare il risultato sperato dai romanisti.

Roma, un calendario in salita

La Roma ha bisogno di scuotersi e trovare una vittoria che aumenti la fiducia del gruppo, i romanisti hanno bisogno di ritrovare il sorriso vincendo il derby e finalmente battendo una delle big del campionato. Dopo i ko contro Milan e Inter, serve una reazione anche sotto questo aspetto per avvicinarsi al meglio alla serie di scontri diretti che cominceranno a dicembre: Fiorentina, Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. Un big match dietro l’altro, con il rischio di perdere terreno in classifica e restare inesorabilmente esclusi dalla corsa Champions. Ecco perché il derby vale tanto per la Roma e i tifosi, per evitare ripercussioni per il presente e il futuro.

Roma, settore ospiti esaurito

La curva Sud è pronta a sostenere la squadra in un Olimpico (prevalentemente biancoceleste) praticamente sold out con 65.000 posti già assegnati e poche centinaia di biglietti ancora in vendita. L’arrivo della squadra allo stadio sarà accolto dall’entusiasmo dei tifosi, pronti a caricarla e sostenerla per tutti e novanta i minuti. Alla Roma il compito di regalargli una vittoria che vale tanto: per il valore del derby, ma soprattutto per il prosieguo della stagione.