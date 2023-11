L'ex Cagliari Pinilla attacca Messi, la riposta gelida di Paredes spiazza tutti

Messi Pallone d'Oro e il Dibu Martinez miglior portiere, a Mauricio Pinilla non è andata giù. L'ex attaccante di Atalanta e Cagliari, dopo la consegna dei premi alla Pulce e al portiere dell'Argentina, ha espresso via social tutto il suo disappunto con parole piuttosto dure: "Se vinci il Pallone d’Oro giocando in Mls, vuol dire che siamo impazziti tutti o che il campionato statunitense è diventato una potenza mondiale dal punto di vista sportivo". E ancora: "Dibu Martinez?Rasenta il ridicolo…". Una doppia stoccata che ha scatenato la reazione di Leandro Paredes.