ROMA - A poche ore dal derby della Capitale c'è chi opta per una rilassante e divertente partita di padel tra amici per scaricare l'adrenalina pre Lazio-Roma. De Rossi, Candela e Di Biagio, tre ex giallorossi, si sono dati appuntamento per sfidarsi con racchetta e palline alla vigilia della sentitissima sfida tra Sarri e Mourinho. "Oggi è molto difficile, vediamo", il commento in una storia social di Candela poco prima dell'inizio della partita. Chi vincerà?