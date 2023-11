Roma, la carica di Aldair verso il derby con la Lazio

ROMA - A poche ore dall'attesissimo derby di Roma arriva anche il messaggio di Aldair, ex difensore e capitano giallorosso che ha scritto su Instagram: "Il derby di Roma credo sia uno dei più belli al mondo. La città è in fibrillazione dalle settimane precedenti alla partita. Per le strade, tra la gente, negli sguardi dei passanti si respira una tensione unica. Ho avuto la fortuna di giocarne molti, e la forza di vincerne tanti, alcuni memorabili In campo ci affrontavano come leoni, anche se poi tra noi c’era grande rispetto, come testimoniano alcune di queste foto. Testa a domani! FORZA ROMA, FORZA GIALLOROSSI!".