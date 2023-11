Mourinho esalta i tifosi della Roma: il messaggio alla Sud dopo il derby

Nonostante il pareggio a reti inviolate nel derby contro la Lazio, José Mourinho è tornato a casa sereno. "È un punto, quando si gioca lo fai per vincere ma un pari è sempre meglio di una sconfitta - aveva detto al termine della partita - Anche perchè non perdere contro un avversario che lotta per gli stessi obiettivi vuol dire non perdere punti contro un avversario diretto". L'allenatore portoghese ha poi voluto ringraziare personalmente i tifosi della Roma che oggi hanno acceso l'Olimpico con un messaggio pubblicato sui social.