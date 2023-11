Dybala, quanti desideri: trofei e Champions con la Roma

Raggiunti i trent’anni, Paulo può guardare indietro e ritenersi soddisfatto di tutto quello che ha fatto fin qui nella vita. Pochi rimpianti, un inevitabile pensiero al papà che non c’è più e che non può festeggiare con lui, ma tanta felicità per le persone che lo circondano . In primis Alicia , perché la mamma è sempre la mamma e ce ne è soltanto una, poi la sua Oriana alla quale due settimane fa Paulo ha chiesto di sposarlo davanti alla Fontana di Trevi . Poi i fratelli, gli amici di una vita, e quelli nuovi che lo stanno accompagnando in questa sua avventura alla Roma. Dybala oggi spegne trenta candeline e lo fa da ragazzo felice , entusiasta di tutto ciò che gli è capitato in questo ultimo anno e con ottimismo guardando al futuro. Le prossime nozze con la fidanzata, la sua crescita prima come uomo e poi come calciatore, i risultati raggiunti con la sua Argentina e il suo primo anno in giallorosso positivo e ricco di emozioni. Non tutte positive, certo, come quelle lacrime a Budapest per la finale di Europa League persa, ma che lo hanno aiutato a crescere.

Dybala, festa nel ritiro dell'Argentina

Di certo dal punto di vista professionale lo shock di aver lasciato la Juve, alla quale è inevitabilmente legato, è stato superato sia dal grande affetto ricevuto dai tifosi romanisti, sia (soprattutto) dalla vittoria del Mondiale. Quella corsa contro il tempo per recuperare dall’infortunio, riuscire a esserci e prendersi anche quel momento di gloria con il rigore realizzato contro la Francia. I ringraziamenti alla Roma e a Mourinho per averlo aiutato nei momenti difficili, quelli alla sua famiglia e al suo staff per averlo sostenuto nel migliore dei modi in un anno ricco di cambiamenti. Trent’anni e tanti ancora obiettivi da raggiungere. Oggi festeggerà nel ritiro dell’Argentina, con un gruppo che chiama famiglia dopo aver alzato il trofeo in Qatar, quando rientrerà nella capitale estenderà i festeggiamenti ad amici e parenti.

Dybala e gli obiettivi

Torta di compleanno, candeline e desideri. Quelli privati, naturalmente, poi quelli lavorativi. Raggiungere la coppa America che si terrà la prossima estate negli Stati Uniti, obiettivo che passa dalle prestazioni in giallorosso: quindi la prima speranza è di aver messo da parte gli infortuni per poter aiutare al meglio la Roma tra campionato e coppe. Per raggiungere un’altra finale, e stavolta vincerla, per far felici quei tifosi che lo hanno acclamato dal suo arrivo e che vedono in lui un punto di riferimento. Dybala vuole vincere per loro, così come vuole raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma conta su di lui, Dybala non vuole deluderla.