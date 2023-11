Pietro Castellitto e il primo incontro con Totti: "Gli domandai una cosa"

Castellitto e l'incontro con Totti: il retroscena

"Totti? È stata una delle mie più grandi emozioni conoscerlo - le prime parole di Castellitto - con Totti ci sono cresciuto e l'idea un giorno di interpretarlo mi sembrava impossibile. Mi ha dato la sensazione che ero cresciuto, perché all'improvviso ero io che dovevo interpretare quell'uomo bellissimo. La prima volta ci siamo incontrati in un ristorante dove lui va spesso, mangiammo insieme e io ero troppo curioso di vederlo mangiare, mi domandavo 'chissà Francesco come mangia'. Poi gli chiesi per quale motivo a un certo momento aveva smesso di tirare le punizioni di interno, come nel famoso gol di interno-collo che fece a Toldo, e perché aveva iniziato a tirarle di collo pieno, di potenza, alla Roberto Carlos. Lui mi rispose: 'Era troppo facile'".