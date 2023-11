Totti e Spalletti, il giorno dell'incontro: quando e dove si abbracceranno di nuovo

FIRENZE - Una storia di liti e di incomprensioni si chiude e si chiarisce, ma non si può tornare indietro per riscriverla con un finale diverso. Se l’Olimpico si prepara ad abbracciare gli azzurri, oggi Totti e Spalletti si guarderanno di nuovo negli occhi , scongelando il grande freddo, per la prima volta dal 28 maggio 2017, quando il capitano dava l’addio al calcio e si separavano le strade della Roma e dell’attuale ct.

Totti-Spalletti, incontro al Bambin Gesù

Sono passati oltre sei anni. Lucio e Francesco torneranno amici, non è poco. Il tempo lenisce le sofferenze e forse scorrerà qualche lacrima. Possibile, anzi sicuro, se incroci lo sguardo di quei bambini al Gianicolo, dove si trova l’ospedale pediatrico, e cominci a pesare la vita da un’altra angolazione. Le tensioni e i veleni diventano futili al confronto. Qui transiterà l’Italia di Spalletti alle 17,30 e in arrivo da Firenze, dopo la rifinitura di Coverciano, per rinnovare un appuntamento a cui la Figc tiene moltissimo. Raccolta fondi, donazione di strumenti medici, pacchi regalo, tante attività condivise negli anni. Un rapporto nato nel 2015, in passato erano transitate dal Bambin Gesù le Nazionali di Conte e Mancini. Totti, campione del mondo 2006 ed ex capitano della Roma, accompagnerà gli azzurri e il suo amico Buffon, capodelegazione eletto in estate da Gravina. Ha raccolto l’invito di Spalletti, che lo potrà riabbracciare dopo i colloqui telefonici dei giorni scorsi. L’ambiente, bucando il cuore e scuotendo le anime, contribuirà a riavvicinarli dal punto di vista emotivo.

Sale l'attesa per Italia-Macedonia

Alle 19,30 il ct e Chiesa terranno la conferenza stampa nella pancia dell’Olimpico. Sono passati due anni dall’ultima volta allo stadio Olimpico: quel rigore fallito da Jorginho al novantesimo con la Svizzera, ci condannò ai play off e all’eliminazione dal Mondiale in Qatar. Ora i campioni in carica cercano lo slancio per difendere il titolo europeo in Germania: 47 mila biglietti staccati in prevendita, il parterre della Tevere (riservato alle famiglie) è esaurito. Resta un’ampia disponibilità negli altri settori per raggiungere la capienza massima di 60-62 mila spettatori. Prezzi popolari e tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. Una festa, come a Bari un mese fa. Cresce l’attesa. Gli azzurri dormiranno all’hotel Excelsior in via Veneto, fissato come quartier generale: non è lo stesso delle notti magiche a Roma dell’Europeo 2021.

I precedenti degli azzurri all'Olimpico di Roma

Questa sarà la cinquantatreesima volta nella storia della Nazionale all’Olimpico: 31 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte nei 52 precedenti. L’ultima, in amichevole con l’Argentina (1-2), risale all’agosto 2013. L’1-1 con la Svizzera è datato 12 novembre 2021. Un gioco di luci e una coreografia precederanno la partita con la Macedonia. Nel quadro del progetto di educazione al tifo corretto sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico, sono stati invitati tremila bambini delle scuole romane. Da oggi a domenica Roma ospiterà la mostra “Sfumature di azzurro” presso il Museo Napoleonico in Piazza di Ponte Umberto I (ingresso libero dalle 10 alle 18). Tra i cimeli alcune maglie azzurre dei calciatori di Roma e Lazio, i palloni della finale mondiale del 2006 e quelli delle finali degli Europei 1968 e 2021. La realtà virtuale permetterà di rivivere la finale del 1982 tra Italia e Germania come se ci si trovasse sul campo del Bernabeu.