Dybala in tribuna con l'Argentina: le sue condizioni e cosa è successo

Panchina con l'Uruguay, addirittura tribuna contro il Brasile: le due partite di Paulo Dybala con l'Argentina non sono andate benissimo. Ma, per i romanisti, nessun allarme: sembra, stando a quanto filtra da Buenos Aires, che quella di Scaloni sia stata solo una scelta tecnica. Discutibile, almeno stando ai media argentini, che hanno parlato di "decisione a sorpresa". L'Argentina poi ha ottenuto una storica vittoria contro il Brasile in una serata di fuoco, Paulo a fine partita, come sempre, ha fatto gruppo ed è sceso in campo ad abbracciare Paredes e i compagni, ma è chiaro che avrebbe voluto dare il suo contributo. Niente da fare. Domani tornerà a Roma e si metterà a disposizione di Mourinho. Una buona notizia, però, c'è: in questi giorni si è allenato e per la ripresa del campionato (e dell'Europa League) potrà essere più riposato.