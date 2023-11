Dybala torna in Italia: "Sorpreso per Scaloni, ora sono pronto per la Roma"

Paulo Dybala, insieme a Leandro Paredes, si è imbarcato per Roma da Buenos Aires dopo il ritiro con l'Argentina. Con l'Uruguay era in panchina, con il Brasile in tribuna, ma poco importa: per lui l'importante, ora, è stare bene e far parte del gruppo. Soprattutto in serate come quella di ieri in Brasile: "Quello che è successo - le parole di Dybala - è una vergogna. Fosse successo in Argentina ci sarebbero state una marea di polemiche. E' una vergogna - ribadisce Dybala - quello che è successo con la nostra gente e con la gente in generale".