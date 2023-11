Mourinho, restyling al tatuaggio dei trofei: c'è anche la Conference della Roma

ROMA - Una 'lucidata' ai trofei che lo hanno reso lo 'Special One' . È quella che José Mourinho , primo e finora unico tecnico ad aver vinto tutte e tre le competizioni europee attualmente esistenti , ha deciso di dare al tatuaggio disegnato sul suo braccio.

Mourinho, i trofei in un tatuaggio

Un'operazione di ripasso affidata al tatuatore Alberto Marzari, che in un video postato su Instagram mostra il risultato della sua opera e il modo in cui ha ridato così colore ai trofei di Mou, che si è tatuato le coppe dell'Europa League (vinta prima con il Porto nel 2003 e poi con il Manchester United nel 2017, mentre nell'ultima edizione con la sua Roma ha perso la finale ai rigori contro il Siviglia), della Champions League (anche questa alzata due volte, con il Porto nel 2004 e con l'Inter nel 2010) e infine la Conference League conquistata nel 2022 a Tirana con la Roma. Nella speranza dei tifosi giallorossi che la collezione del portoghese possa allargarsi già in questa stagione.