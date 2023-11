Roma, perché Mourinho è proprio Special: quelle 52 partite che non ha potuto giocare

Cinquantadue partite. Tante ne hanno complessivamente saltate dall'inizio della stagione i nove giocatori della Roma bersagliati dagli infortuni, al punto da costringere Mourinho a schierare dodici formazioni diverse nelle prime dodici giornate del campionato. L'approfondita analisi condotta stamane da Jacopo Aliprandi sul Corriere dello Sport offre lo spunto per alcune considerazioni. La prima di tutte rimarca il valore assoluto del lavoro di José Mourinho il quale, alla vigilia dell'incontro con l'Udinese, si trova tre punti dalla zona Champions ed è capolista del girone di Europa League assieme allo Slavia Praga. E tutto questo, nonostante nelle prime 12 giornate di campionato l'allenatore sia stato sistematicamente obbligato a mandare in campo squadre diverse l'una dall'altra. Va fuori strada chi sottace l'emergenza continua assillante il portoghese o, ingenerosamente, lo gratifica della ricerca di alibi che Mourinho ha sempre disdegnato.

Roma, il lavoro di Mourinho

La verità è incontrovertibile: sinora, il tecnico ha ottenuto il massimo dai suoi. Semmai, la domanda da porsi è un'altra: dove sarebbe ora la Roma se avesse avuto sempre a disposizione Smalling, Llorente, Renato Sanches, Aouar, Pellegrini, Spinazzola, Zalewski, Dybala e Azmoun, per non dire di Abraham e Kumbulla. Il ritorno di Cioffi in panchina ha corroborato l'Udinese: ha vinto a San Siro in casa Milan ed è stata raggiunta dall'Atalanta solo all'ultimo minuto della sfida pareggiata in Friuli. E tuttavia, il calendario che propone scontri incrociati fra le prime sei della classifica offre ai giallorossi un'allettante opportunità da cogliere, prima della trasferta svizzera e del successivo impegno a Reggio Emilia con il Sassuolo. A ruota arriveranno: Fiorentina, Sheriff, Bologna, Napoli e Juve. Otto partite nell'arco di 34 giorni per capire alla fine del 2023 se l'anno che verrà sarà ricco di soddisfazioni e, finalmente, povero di infortuni. La Roma ha già abbondantemente dato.