Roma, Mourinho punta l'Udinese: "Sarà una partita dura, dura, dura"

Mourinho e l'Udinese: "Una squadra molto difensiva"

Lo Special One regala una fotografia perfetta del prossimo avversario dei giallorossi: "L'Udinese si è trasformata in una squadra molto difensiva. Sa coprirsi bene e riparte velocemente in contropiede. Ho visto il match con l'Atalanta, arrivato dopo la vittoria di Milano con il Milan che nessuno si aspettava. Roma-Udinese sarà dura, dura, dura...".