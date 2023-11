Roma, che azione: 11 tocchi prima del gol di Dybala

ROMA - Lanci lunghi per Lukaku? No, grazie. La Roma è una squadra che tenta di giocare palla a terra. Ieri nell'azione del gol di Dybala si contano, infatti, 11 tocchi di complessivi complessivi. L'azione parte da un recupero di Azmoun a centrocampo, poi si sviluppa coinvolgendo quasi tutti i giocatori di Mourinho, da destra a sinistra e per vie centrali. La luce arriva nel momento in cui Bove verticalizza per Azmoun che serve Lukaku, il quale poi manda in porta Dybala, bravo a non sbagliare a tu per tu con Silvestri, il portiere dell'Udinese.